Ходит ли зритель в театры? Служители Мельпомены рискуют остаться без работы

приостановил работу Новый драматический театр Минска, передает корреспондент агентства «Минск-Новости». В связи с эпидемиологической ситуацией одним из первыхкорреспондент агентства «Минск-Новости».





Все спектакли в апреле отменены. Приобретенные билеты действительны до конца 2020 года.





— Ситуация сложилась непростая. В марте у нас сорвались гастроли в Литву и Латвию. На это время спектакли в театре не были запланированы, и мы остались ни с чем. На действующие постановки стало приходить мало людей, билеты сдавали в кассу. На одной из последних присутствовали человек 30. Большинство купленных билетов на апрель зрители вернули. А если нет зрителей – нет театра. Так что мы посоветовались с коллективом и решили приостановить работу с 1 по 30 апреля и отправили всех сотрудников в вынужденный простой. Платить можем только оклад из бюджетных средств. Никаких премий и надбавок не будет, поскольку нет доходов. Но все согласились на такие условия. Сейчас разумнее посидеть дома. Что будет дальше, пока сложно сказать. В сложившейся ситуации театр несет большие экономические потери, — рассказал директор Василий Мартецкий.





В других театрах Минска также говорят о снижении посещаемости, но закрывать учреждения культуры не спешат. Хотя многие переносят спектакли на конец апреля, май либо их вообще отменяют.









В Белорусском государственном театре кукол приостановлены показы детских постановок с 1 по 19 апреля. Вечерние спектакли для взрослых состоятся 2 и 3 апреля. Следующий показ – только 24 апреля. На эту дату запланирована премьера «Николаша», но ее судьба — под вопросом. Пока идет репетиционный процесс, и театр работает.





— Сегодня показ «Пансиона «Belvedere» – продано много билетов, но сколько зрителей придет – не знаем. Вчера было 50 человек, хотя продано 123 билета. Ситуация неутешительная. Покупательский интерес практически нулевой. Мы выставили на продажу майские постановки, но пока никто ничего не покупает, — говорит заместитель директора Игорь Ларченко. – Под вопросом и показ премьеры. Все зависит от зрителей. Надеемся, что к концу месяца ситуация улучшится. Если же нет, придется отменять запланированные спектакли.





С 2 по 12 апреля отменили все постановки в Театре-студии киноактера. Приобретенные билеты действительны по 31 декабря 2020 года.





— Зрительский интерес упал, люди не покупают сейчас билеты. Но и не сдают, поскольку мы продлили их сроки действия до конца года. Многие с пониманием относятся к тому, в каком тяжелом положении оказались театрально-зрелищные организации, и идут нам на встречу, — отмечает директор Алла Стебакова. – Сейчас нет смысла играть спектакли, но театр работает. Актеры репетируют, технические службы также заняты работой, проводят профилактические мероприятия. Бюджетная зарплата всем гарантирована. Надеемся, что скоро все уладится и мы сможем встретиться со зрителем.





В Республиканском театре белорусской драматургии также произошли значительные изменения в работе.





— Мы держались как могли, но видим серьезную тенденцию к снижению зрительского спроса. Люди волнуются за свое здоровье и возвращают билеты. Пришлось подкорректировать репертуар на апрель и май. Все спектакли, начиная с 25 марта, по возможности перенесли на конец апреля и май. Билеты на них действительны. Некоторые постановки отменили. Билеты можно вернуть в кассу. Также перенесли премьеру «Профит» с апреля на май. Ждем зрителей с 12 апреля, — рассказывает директор Светлана Карукина. — Пока же актеры учат роли, некоторые отделы работают на удаленке. Оклады сотрудников сохранены. Что касается премии, то она формируется из доходов. Что ж, заработаем потом.





Чтобы не терять связь со зрителями, РТБД организовал трансляции архивных спектаклей на youtube-канале. Уже состоялись показы 10 постановок, на следующей неделе запустят еще 5.









В режим онлайн перешел и Национальный академический театр им. Я. Купалы. «Тыдзень Купалоўскага online» плавно сменяет проект “Купалаўскі дома”. Поклонники могут смотреть на youtube-канале не только спектакли из текущего репертуара, но и постановки из архива, творческие вечера артистов. Показы на главной и камерной сценах отменены с 1 по 10 апреля. Билеты можно вернуть в кассу театра до 20 апреля либо использовать до конца сезона.





— Колькасць наведвальнікаў значна паменшылася напрыканцы сакавіка, таму мы прынялі рашэнне часова адмяніць шэраг спектакляў у сакавіку і красавіку. Спадземсся, што неўзабаве зноў пабачымся з нашымі гледачамі. Мы хочам быць у гэтыя дні разам з імі, даць аматарам тэатра магчымасць паглядзець спектаклі, не выходзячы з дому, таму арганізавалі прамыя трансляцыі і паказы запісаў пастановак, — говорит генеральный директор Павел Латушко. – Артысты дыстанцыйна рыхтуюцца да прэм’ер. Дыстанцыйна працуе аддзел праектаў і развіцця (рыхтуюць вышэйзгаданы інтэрнэт-праект па прагляду спектакляў анлайн і шэраг мерапрыемстваў да 100-гадовага юбілею тэатра) і аддзел знешніх сувязяў (працуюць над перспектывай перанесеных міжнародных гастроляў). Пашывачны цэх зрабіў маскі для ўсіх супрацоўнікаў тэатра. Адміністратары і біліцёры пераведзены на няпоўную працоўную занятасць. Хтосьці з супрацоўнікаў пайшоў у кароткатэрміновы адпачынак. Адміністрацыя тэатра, пастановачная служба, бухгалтэрыя, кадравая служба працягваюць працаваць. Мы ўдзячныя гледачам, якія на 76% у сакавіку і на 100% у студзені і лютым запаўнялі залы Купалаўскага тэатра.





По 10 апреля отменены спектакли и в Национальном академическом драматическом театре им. М. Горького.













— Наша главная сцена почти год закрыта на реконструкцию. Мы арендовали площадку в Республиканском дворце культуры профсоюзов. Но уже три недели зрители не покупают новых билетов и несут те, что были приобретены ранее. Поэтому у нас идут отмена за отменой. Рекомендация Минздрава не посещать культурно-зрелищные мероприятия сыграла свою роль, — объясняет заместитель директора Виктория Куксенкова.





По ее словам, часть сотрудников — контролеры билетов, гардеробщики отправлены в отпуск за свой счет. Артисты продолжают работать — идут репетиции.





На ближайшую неделю отменены многие спектакли в Белорусском государственном молодежном театре, в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Произошли изменения в репертуаре и Большого театра. В Белорусском государственном театре юного зрителя некоторые детские постановки переносятся на май-июль.





Театр эстрады пока работает в привычном режиме, но судя по афише на апрель количество представлений сокращено. Запланированные премьеры: эстрадно-юмористическое шоу «Рассмеши любого» (3 апреля) и детский мюзикл «Ох и Ах и Гаргамель» (4 и 5 апреля) состояться. Однако шоу «От винта» 8 апреля отменено. На этой неделе организована серия сольных онлайн-концертов белорусских артистов.





Переносы и отмены происходят и в частных театрах. Многие призывают зрителей не сдавать билеты и перенести дату просмотра на более поздний срок, предлагают поддержать творческих людей и приобрести сертификаты, которые впоследствии можно будет обменять на билеты или подарить друзьям и близким.



