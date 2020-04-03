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Белорусские банки продолжают повышать проценты по рублевым вкладам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как и предполагалось, рынок депозитов в национальной валюте пришел в движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Банки стараются сохранить привлекательность таких вкладов и один за другим сообщают об увеличении доходности. Плюс, как правило, в районе 1-2 %, но бывает и существенно выше. По состоянию на 3 апреля есть депозиты, ставка по которым увеличилась больше чем на 3 %.
А вот рынок валютных вкладов, напротив, замер. Здесь о незначительном повышении доходности на уходящей неделе объявил только один банк.
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Новости Беларуси. Как и предполагалось, рынок депозитов в национальной валюте пришел в движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Банки стараются...
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