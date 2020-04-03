ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Могилевчане о том, как их застала война: «Ваши деньги пойдут на самолёты, пушки и танки»

03.04.2020 19:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Могилевчане о том, как их застала война: «Ваши деньги пойдут на самолёты, пушки и танки»

Людмила Якубовская, свидетельница обороны Могилева:
Мы знали, что будет война, ведь у нас были песни: «Если завтра война, если завтра поход –  будь сегодня к походу готов». Без конца и края мы пели эти военные песни.

Могилевчане о том, как их застала война: «Ваши деньги пойдут на самолёты, пушки и танки»

Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилевского областного краеведческого музея:
22 июня 1941 года в Могилеве планировалась репетиция генеральная Всебелорусского физкультурного парада. Вечером участники парада должны были ехать в Минск.

Могилевчане о том, как их застала война: «Ваши деньги пойдут на самолёты, пушки и танки»

Могилевчане о том, как их застала война: «Ваши деньги пойдут на самолёты, пушки и танки»

Андрей Андрейчиков, свидетель обороны Могилева:
22 июня 1941 года был выходной: ясный, солнечный день. С деревни Купелы приехал ко мне мой двоюродный брат. Пошли в парк Горького, пошли прямо туда, в конец, и на смотровой площадке стали смотреть на Днепр. Это был 11-ы – 12-й час. Играл духовой оркестр, мы стали и слушаем музыку, вдруг подбегает какой-то человек, забежал на эстраду, где сидел оркестр, остановил музыку и что-то им сказал. Такое недоумение, шумиха какая-то… Что он сказал? Он сказал,  что моя сестра работает на узле связи и вот сейчас передали, что началась война, Германия напала на Советский Союз.  

Могилевчане о том, как их застала война: «Ваши деньги пойдут на самолёты, пушки и танки»

Людмила Якубовская:
Мы так обрадовались, мы так кричали, дети. Мы дождались, что нам будет работа. Мы бегали потом по всем квартирам, если мы видим, где свет проникает через маскировку, говорили: «У вас плохо замаскировано». В общем, мы помогали, мы включились в работу.

Могилевчане о том, как их застала война: «Ваши деньги пойдут на самолёты, пушки и танки»

Андрей Андрейчиков:
Раскупают все в магазине: водку, махорку, соль, бегут снять деньги. И отец мой побежал, в сберкассе ему: «Отец, деньги мы не можем вам отпустить, ваши деньги пойдут сейчас на самолеты, пушки и танки». И он пришел с голыми руками.   

Люди в материале: Людмила Якубовская, Александра Буракова, Андрей Андрейчиков

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людмила Якубовская, свидетельница обороны Могилева:Мы знали, что будет война, ведь у нас были песни: «Если завтра война, если завтра поход –  будь сегодня к походу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые контактировали с инфицированными COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика