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Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые контактировали с инфицированными COVID-19

03.04.2020 19:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые контактировали с инфицированными COVID-19

Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые являются контактами инфицированных COVID-19. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила журналистам, передает БЕЛТА.

В Минздраве проанализировали выявление COVID-19 у пациентов, которых относят к контактам первого и второго уровней. 

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Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые являются контактами инфицированных COVID-19. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена...
 
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