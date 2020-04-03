Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые контактировали с инфицированными COVID-19

Источник материала: ОНТ

Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые являются контактами инфицированных COVID-19. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила журналистам, передает БЕЛТА.

В Минздраве проанализировали выявление COVID-19 у пациентов, которых относят к контактам первого и второго уровней.

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