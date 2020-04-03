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Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые контактировали с инфицированными COVID-19
Источник материала: ОНТ
Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые являются контактами инфицированных COVID-19. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила журналистам,
В Минздраве проанализировали выявление COVID-19 у пациентов, которых относят к контактам первого и второго уровней.
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Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые контактировали с инфицированными COVID-19
Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые являются контактами инфицированных COVID-19. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена...
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