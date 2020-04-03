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На трассе М6 в Гродненской области повышают скоростной режим
Источник материала: ОНТ
Установка знаков, увеличивающих скоростной режим для легковых автомобилей до 120 км/ч, идет на трассе М6 Минск-Гродно,
2 апреля началась установка новых знаков на участке трассы от 91-го до 211-го км.
В ГАИ просят водителей учитывать эту информацию.
Фото: БЕЛТА
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Установка знаков, увеличивающих скоростной режим для легковых автомобилей до 120 км/ч, идет на трассе М6 Минск-Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД...
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