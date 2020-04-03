На трассе М6 в Гродненской области повышают скоростной режим

Источник материала: ОНТ

Установка знаков, увеличивающих скоростной режим для легковых автомобилей до 120 км/ч, идет на трассе М6 Минск-Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

2 апреля началась установка новых знаков на участке трассы от 91-го до 211-го км.

В ГАИ просят водителей учитывать эту информацию.

Фото: БЕЛТА

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