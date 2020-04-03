|
Почему в Швеции не ввели карантин и как там борются с эпидемией?
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Швеция – единственные в Европе страны, которые не ввели карантин. Почему Стокгольм не пошёл по пути партнёров по Евросоюзу?
И что о шведской модели борьбы с эпидемией думает белорусский посол в этой стране. Вот, что он рассказал специально для телеканала ОНТ:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Швеция – единственные в Европе страны, которые не ввели карантин. Почему Стокгольм не пошёл по пути партнёров по Евросоюзу? И что о шведской модели...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)