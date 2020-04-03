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Почему в Швеции не ввели карантин и как там борются с эпидемией?

03.04.2020 21:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему в Швеции не ввели карантин и как там борются с эпидемией?

Беларусь и Швеция – единственные в Европе страны, которые не ввели карантин. Почему Стокгольм не пошёл по пути партнёров по Евросоюзу?

И что о шведской модели борьбы с эпидемией думает белорусский посол в этой стране. Вот, что он рассказал специально для телеканала ОНТ:    

Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции: «10 марта Агентство общественного здравоохранения Швеции впервые оценило риск распространения короновируса в стране как очень высокий. С тех пор власти и эксперты выступили с рядом рекомендаций для граждан и учреждений. Некоторые из них в настоящее время приобрели характер запретов. Например, с 27 марта запрещены собрания с количеством участников больше 50 человек. С 31 марта нельзя посещать дома престарелых. Но большая часть продолжает носить рекомендательный характер. Поэтому внешне кажется, что поменялось мало. Хотя люди и бизнес сами довольно многое сделали. Например, магазины начали открываться на час раньше, чтобы предоставить возможность пожилым людям закупать продукты, не пересекаясь с большим количеством других посетителей. На кассах появились перегородки из оргстекла, в Стокгольме сильно уменьшилось количество транспорта на улице, на 70%, потому что многие работают из дома. Многие компании, даже такие гиганты как «Вольво» и «Скания», закрылись. Продолжают работать средние школы и детские сады, фактически действует свободное посещение. Стокгольмцы не отказались от занятий спортом, работают с соблюдением особых мер гигиены детские спортивные секции. В СМИ много социальной рекламы ответственного поведения, активно обсуждается проводимая политика и периодически она корректируется».     

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Беларусь и Швеция – единственные в Европе страны, которые не ввели карантин. Почему Стокгольм не пошёл по пути партнёров по Евросоюзу? И что о шведской модели...
 
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