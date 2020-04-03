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Секс-символу мирового биатлона - 30 лет! Только посмотрите, как хороша итальянка в обычной жизни

04.04.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двукратная обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер отпраздновала 30-летие. Своим примером она доказывает, что с годами можно становиться не только краше, но и сильнее. Счастливая жена, чемпионка и само очарование мирового биатлона — в подборке SPORT.TUT.BY.


Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Фото из инстаграма Доротеи Вирер

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Своим примером она доказывает, что с годами можно становиться не только краше, но и сильнее.
 
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