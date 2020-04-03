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Секс-символу мирового биатлона - 30 лет! Только посмотрите, как хороша итальянка в обычной жизни
Источник материала: Tut.by
Двукратная обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер отпраздновала 30-летие. Своим примером она доказывает, что с годами можно становиться не только краше, но и сильнее.
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Своим примером она доказывает, что с годами можно становиться не только краше, но и сильнее.
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