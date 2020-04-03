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Мероприятия ограничены, социальная дистанция — 1 метр, продавцы — в масках и перчатках. В Кореличском районе утвердили план по минимизации риска завоза и распространения коронавируса

04.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Мероприятия ограничены, социальная дистанция — 1 метр, продавцы — в масках и перчатках. В Кореличском районе утвердили план по минимизации риска завоза и распространения коронавируса

План мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных короновирусом COVID-19, был утвержден 2 апреля 2020 года в Кореличском райисполкоме.

На что необходимо обратить внимание жителям Кореличского района:

— на руководителей предприятий и организаций возлагается персональная ответственность по недопущению к работе сотрудников с признаками респираторных инфекций, работников, прибывших из-за рубежа до истечения их срока самоизоляции (14 дней);

— вводится ограничение на проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий, командирование граждан Республики Беларусь за рубеж и прием зарубежных делегаций. При этом библиотеки, читальные залы и  музеи будут работать в режиме без проведения массовых мероприятий;

— в организациях всех форм собственности должно быть обеспечено: проведение не менее 1 раза в сутки влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, максимально частое проветривание помещений, наличие в общедоступных местах дозаторов с антисептиками, жидким мылом, а при необходимости и средств индивидуальной защиты;

— рекомендовано максимально ограничить количество работников в смену, разграничить потоки при двухсменном режиме работы. Запрещается посещение посторонними лицами производственных и бытовых помещений;

— нуждающимся гражданам пожилого возраста, инвалидам, одиноким и одиноко проживающим товары первой необходимости, продукты питания, рецепты, медицинские средств и лекарства будут доставлены на дом;

— работники Центра социального обслуживания населения, почты, банков, организаций по оказанию страховых услуг и др. будут обслуживать пожилых людей на дому с использованием индивидуальных средств защиты: масок, перчаток, антисептика для обработки рук;

— вводится запрет на посещение социальных учреждений для пожилых людей (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) посторонними лицами;

— родители вправе принимать решение о непосещении детьми детских дошкольных учреждений с сохранением за ребенком места и невзиманием платы за посещение;

—  в школах дети должны находиться в рамках одного класса, объединение детей из разных классов, в том числе в период каникул, исключается;

—  в средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях исключается проведение групповых занятий в аудиториях путем организации перехода на дистанционную форму обучения, обучения по индивидуальным графикам и т.д. Студенты должны находиться по месту обучения без выездов по месту постоянного проживания. Вводится запрет на общий доступ учащимся и посторонним лицам в спортивные сооружения этих учреждений;

— запрещено посещение общежитий учреждений образования «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей», «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж» лицами, не проживающими в них, а также проведение в общежитиях культурно-массовых и спортивных мероприятий;

— наличие медицинских масок, одноразовых перчаток обязательно для работников торговли. Рекомендуется соблюдение социальной дистанции – 1 метр и обработка покупателями рук антисептиками;

— в объектах общепита рекомендовано размещение столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;

— работа объектов общественного назначения (бары, дискотеки и т.п.), работающих в ночное время, ограничивается до 23.00;

— в церквях, костелах настоятельно рекомендуется регулярное мытье и антисептика рук, проведение уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание помещений, дезинфицирующая обработка мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов. Кроме того, религиозным организациям рекомендовано сокращение массовых богослужений.

Данные меры будут действовать до изменения эпидемиологической обстановки.

Уважаемые жители Кореличского района, просим соблюдать правила личной гигиены, пользоваться защитными и дезинфицирующими средствами.

Служба информации «Полымя»

 

 
 
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План мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных короновирусом COVID-19, был утвержден 2 апреля 2020
 
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