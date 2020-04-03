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«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения

04.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения

«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения

Виктория Ходосок, корреспондент:
К условиям в коровниках нет вопросов, личной территории у животных хоть отбавляй. Отдельные домики у телят, их выращивают на улице. Это такой специальный метод – «холодный». Свое жилье у малышей появляется буквально на третий день после рождения. Свежий воздух, сухая подстилка и крыша над головой. Что еще надо?

«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения

«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения

Светлана Лукашенок, заместитель директора филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер»:
Три недели они находятся на улице, после чего они уже переходят в тенты, в групповое содержание. Почему групповое содержание было выбрано уже после трехнедельного возраста? Причина простая: телята становятся более социальными, то есть они мотивируют друг друга к кормлению. Именно поэтому у нас достаточно хорошие привесы на ферме.

«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения

Люди в материале: Виктория Ходосок, Светлана Лукашенок, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в...
 
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