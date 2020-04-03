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«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Светлана Лукашенок, заместитель директора филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер»:
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«Холодный» метод выращивания телят. Почему своё «жильё» у них появляется на третий день после рождения
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, сообщили в...
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