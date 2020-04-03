Состав сборной Беларуси по хоккею пополняют игроки из североамериканских лиг

Источник материала: ОНТ

Состав сборной Беларуси по хоккею, которая продолжает тренировки на льду «Чижовка-Арены», пополняют игроки из североамериканских лиг.

К национальной команде уже присоединился защитник канадского «Сагино Спирит» Илья Соловьёв. В этом сезоне в хоккейной лиге Онтарио он провёл 53 матча, в которых забросил 7 шайб и отдал 33 голевые передачи. Напомним, ранее ряды сборной пополнил защитник американской команды «Аллен Американс» Степан Фальковский. В Минске уже и нападающий Егор Шарангович, который выступает в АХЛ в фарм-клубе «Нью-Джерси Дэвилз». Однако прежде, чем присоединиться к сборной, игроку нужно пройти обязательный двухнедельный карантин.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram