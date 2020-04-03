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Состав сборной Беларуси по хоккею пополняют игроки из североамериканских лиг

03.04.2020 22:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состав сборной Беларуси по хоккею пополняют игроки из североамериканских лиг

Состав сборной Беларуси по хоккею, которая продолжает тренировки на льду «Чижовка-Арены», пополняют игроки из североамериканских лиг.

К национальной команде уже присоединился защитник канадского «Сагино Спирит» Илья Соловьёв. В этом сезоне в хоккейной лиге Онтарио он провёл 53 матча, в которых забросил 7 шайб и отдал 33 голевые передачи. Напомним, ранее ряды сборной пополнил защитник американской команды «Аллен Американс» Степан Фальковский. В Минске уже и нападающий Егор Шарангович, который выступает в АХЛ в фарм-клубе «Нью-Джерси Дэвилз». Однако прежде, чем присоединиться к сборной, игроку нужно пройти обязательный двухнедельный карантин. 

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Теги: Минск
 
 
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Состав сборной Беларуси по хоккею, которая продолжает тренировки на льду «Чижовка-Арены», пополняют игроки из североамериканских лиг. К национальной команде уже...
 
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Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
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