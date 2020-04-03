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В России четыре нефтяные компании начали оформлять документы на поставки нефти в Беларусь
Источник материала: Партизан
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Он добавил, что это компании, которые традиционно поставляли нефть на белорусские НПЗ.
Сообщается, что российские компании планируют поставить в Беларусь в апреле около 1 миллиона тонн.
В четверг "Роснефть" сообщила, что будет поставлять нефть в Беларусь на озвученных ранее условиях — с премией в 5 долларов за тонну.
Между тем, в Беларуси заявляют, что готовы покупать российскую нефть сорта Urals по 4 доллара за баррель и без выплаты премии. Премьер-министр Сергей Румас пояснил, что выплата премий поставщикам будет урегулирована межбюджетными расчетами.
В целом Беларусь рассчитывает получить в апреле около 2 миллионов тонн нефти.
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Об этом передает ТАСС со слов официального представителя компании "Транснефть" Игоря Демина.
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