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В России четыре нефтяные компании начали оформлять документы на поставки нефти в Беларусь

04.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом передает ТАСС со слов официального представителя компании "Транснефть" Игоря Демина.

Он добавил, что это компании, которые традиционно поставляли нефть на белорусские НПЗ.

Сообщается, что российские компании планируют поставить в Беларусь в апреле около 1 миллиона тонн. 

В четверг "Роснефть" сообщила, что будет поставлять нефть в Беларусь на озвученных ранее условиях — с премией в 5 долларов за тонну.

Между тем, в Беларуси заявляют, что готовы покупать российскую нефть сорта Urals по 4 доллара за баррель и без выплаты премии. Премьер-министр Сергей Румас пояснил, что выплата премий поставщикам будет урегулирована межбюджетными расчетами.

В целом Беларусь рассчитывает получить в апреле около 2 миллионов тонн нефти.
 
 
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Об этом передает ТАСС со слов официального представителя компании "Транснефть" Игоря Демина.
 
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