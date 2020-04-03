В России четыре нефтяные компании начали оформлять документы на поставки нефти в Беларусь

Он добавил, что это компании, которые традиционно поставляли нефть на белорусские НПЗ.





Сообщается, что российские компании планируют поставить в Беларусь в апреле около 1 миллиона тонн.





В четверг "Роснефть" сообщила, что будет поставлять нефть в Беларусь на озвученных ранее условиях — с премией в 5 долларов за тонну.





Между тем, в Беларуси заявляют, что готовы покупать российскую нефть сорта Urals по 4 доллара за баррель и без выплаты премии. Премьер-министр Сергей Румас пояснил, что выплата премий поставщикам будет урегулирована межбюджетными расчетами.





В целом Беларусь рассчитывает получить в апреле около 2 миллионов тонн нефти.



