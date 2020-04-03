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Электронное издание снимков фронтовика Алексея Богомолова готовят архив в Дзержинске и Национальная библиотека

03.04.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Электронное издание снимков фронтовика Алексея Богомолова готовят архив в Дзержинске и Национальная библиотека

Завершена оцифровка особо ценных материалов фронтовика Алексея Богомолова. Электронное издание снимков кавалера ордена Славы готовят архив кинофотофонодокументов в Дзержинске и Национальная библиотека. Это один из дорогих подарков к 75-летию Великой Победы. Весна 45-го года без ретуши. Только правда о событиях, жизненно важных. 

Место, где всегда не выше 15°C. Это позитивно для негативов. 65 единиц на нитроплёнке. Чёрно-белой. «Трофеи» Богомолова. Он освобождал Беларусь, Берлин брал, остановил мгновение. «Война закончилась! Победа!» - из окна поезда. «Ника-45».   

Андрей Гончар, директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов: «Алексей Михайлович лично передал нам этот фонд, свою коллекцию, ещё в 2004 году. Она интересна историей, которая повлияла на её создание. Это не постановочные кадры. Сегодня, к сожалению, его с нами нет, но для нас важно продолжать работу по поляризации».

На свет – 9 мая 1945-го, Прага. 544-й стрелковый полк. Сослуживец Богомолов запечатлел торжественное построение трофейной камерой. Подобрал среди руин берлинского магазина. Прошагал с «вещной ценностью» пол-Европы обратно, домой.  

Наталья Труханович, архивист-реставратор: «Лет сто они ещё прослужат! В таком хорошем техническом состоянии. Конечно, была проведена реставрационно-профилактическая обработка данных негативов и в дальнейшем оцифрованы они. Это «единичка», размер 6х6».

Плёнка качественная. Сейчас не лучше. Автор печатал снимки в полевых условиях. В архиве с негативов вручную сделаны так называемые «контрольки». Доступны в читальном зале. Этот радостный миг вариант на обложку электронного фотоальбома.   

Более 270 тысяч - общая цифра фотодокументов в архиве. Сколько снято по ту сторону войны? – никто не считал. Важно, что эти кадры вообще дошли до нас. Уцелел и аппарат «Альтифлекс», найденный Богомоловым в Берлине. Хранится в Горках.

Во всемирно известной сельхозакадемии до войны и после Победы учился будущий профессор. Свыше 500 научных работ и статей. Заслуженный агроном БССР хобби не менял. И помнить мир спасённый солдата Богомолова будет не только через 75 лет. 

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Завершена оцифровка особо ценных материалов фронтовика Алексея Богомолова. Электронное издание снимков кавалера ордена Славы готовят архив...
 
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