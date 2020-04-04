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Мужчина стал миллионером и решил купить жене новый холодильник
Источник материала: ОНТ
В Маунт-Верноне (Орегон, США) мужчина выиграл 6,3 миллиона долларов в лотерею и решил подарить жене холодильник. Историю
Роберт Маккоули сыграл в лотерею Megabucks и получил в качестве выигрыша новый лотерейный билет. Вскоре менеджер магазина, в котором Маккоули получил билет, узнала, что кто-то из ее покупателей стал обладателем выигрыша в $6,3 миллиона.
Роберту передали, чтобы он проверил свой билет. Дочь мужчины посмотрела результаты розыгрыша в приложении и сообщила отцу радостную новость. Маккоули воспринял известие о выигрыше спокойно.
Теперь победитель планирует купить себе новый автомобиль. Также он приобретет подарок для жены – новый холодильник.
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В Маунт-Верноне (Орегон, США) мужчина выиграл 6,3 миллиона долларов в лотерею и решил подарить жене холодильник. Историю рассказывает UPI. Роберт Маккоули сыграл в...
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