Мужчина стал миллионером и решил купить жене новый холодильник

Источник материала: ОНТ

В Маунт-Верноне (Орегон, США) мужчина выиграл 6,3 миллиона долларов в лотерею и решил подарить жене холодильник. Историю рассказывает UPI.

Роберт Маккоули сыграл в лотерею Megabucks и получил в качестве выигрыша новый лотерейный билет. Вскоре менеджер магазина, в котором Маккоули получил билет, узнала, что кто-то из ее покупателей стал обладателем выигрыша в $6,3 миллиона.

Роберту передали, чтобы он проверил свой билет. Дочь мужчины посмотрела результаты розыгрыша в приложении и сообщила отцу радостную новость. Маккоули воспринял известие о выигрыше спокойно.

Теперь победитель планирует купить себе новый автомобиль. Также он приобретет подарок для жены – новый холодильник.

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