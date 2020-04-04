ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина стал миллионером и решил купить жене новый холодильник

04.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина стал миллионером и решил купить жене новый холодильник

В Маунт-Верноне (Орегон, США) мужчина выиграл 6,3 миллиона долларов в лотерею и решил подарить жене холодильник. Историю рассказывает UPI.

Роберт Маккоули сыграл в лотерею Megabucks и получил в качестве выигрыша новый лотерейный билет. Вскоре менеджер магазина, в котором Маккоули получил билет, узнала, что кто-то из ее покупателей стал обладателем выигрыша в $6,3 миллиона.

Роберту передали, чтобы он проверил свой билет. Дочь мужчины посмотрела результаты розыгрыша в приложении и сообщила отцу радостную новость. Маккоули воспринял известие о выигрыше спокойно.

Теперь победитель планирует купить себе новый автомобиль. Также он приобретет подарок для жены – новый холодильник.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Маунт-Верноне (Орегон, США) мужчина выиграл 6,3 миллиона долларов в лотерею и решил подарить жене холодильник. Историю рассказывает UPI. Роберт Маккоули сыграл в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Секс-символу мирового биатлона - 30 лет! Только посмотрите, как хороша итальянка в обычной жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика