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У лидчанки, работающей в Минске медсестрой, обнаружили коронавирус
Источник материала: Lida.Info
COVID-19 выявили у шести жителей Гродненской области. Тремя пациентами сейчас занимаются гродненские врачи, один выписан, двое новых инфицированных проходят лечение в Минске.
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COVID-19 выявили у шести жителей Гродненской области. Тремя пациентами сейчас занимаются гродненские врачи, один выписан, двое новых инфицированных проходят лечение...
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