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У лидчанки, работающей в Минске медсестрой, обнаружили коронавирус

04.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

У лидчанки, работающей в Минске медсестрой, обнаружили коронавирус

COVID-19 выявили у шести жителей Гродненской области. Тремя пациентами сейчас занимаются гродненские врачи, один выписан, двое новых инфицированных проходят лечение в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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COVID-19 выявили у шести жителей Гродненской области. Тремя пациентами сейчас занимаются гродненские врачи, один выписан, двое новых инфицированных проходят лечение...
 
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