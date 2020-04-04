ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Отдушина для болельщиков: за чемпионатом Беларуси по футболу следит весь мир

04.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается национальное первенство по футболу. Это единственная европейская страна, где спортсмены все еще выходят на поле. И за играми сейчас наблюдают не только местные болельщики, но и многие иностранные, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Белорусский футбол переживает небывалую популярность. За чемпионатом страны следит весь мир. Без преувеличения. Права на трансляцию купили одиннадцать зарубежных каналов. На поле минское «Динамо» и жодинское «Торпедо». Это старт третьего тура чемпионата Беларуси. Почти при пустых трибунах. Перед входом на стадион всем болельщикам измерили температуру и попросили соблюдать безопасную дистанцию. Благо места на 22-тысячном стадионе хватит.

«Сидим вот на безопасном расстоянии. Свежий воздух, поэтому не очень боимся»; «Дома, знаете, совсем не та атмосфера, я так давно болею уже. Мне очень хотелось поприсутствовать на этом матче. Надеюсь, что «Динамо» выиграет»;«Тут веселее, романтика. Пандемии не боимся. У нас в стране все хорошо»;«За командой хоть на край света пойдем», – поделились болельщики.

А вот у телеэкранов аудитория растет. Букмекерские конторы зазывают ставками на чемпионат. Фанаты футбола начинают переживать за клубы, о существовании которых раньше вообще не знали. Теперь белорусская «вышка» – для многих настоящая отдушина. «Белорусская лига – это рай, посланный с небес!»; «Итак! Это моя новая команда! Выбирал только по цветам эмблемы. Вперед, «Гродно»!», – пишут пользователи в Сети. Белорусских футболистов поддерживают даже в Австралии. В фангруппе «Слуцка» почти три тысячи человек. А один парень из США посвятил клубу песню.

И пока лишать болельщиков возможности наблюдать за матчами футбольная федерация Беларуси не планирует. «Все матчи третьего тура состоятся. Но белорусская федерация футбола отслеживает эпидемиологическую ситуацию. Мы на связи и с Минздравом, и с УЕФА, если ситуация ухудшится, мы примет соответствующее решение», – сообщил пресс-секретарь Ассоциации белорусской федерации футбола Александр Олейник.

А вот юниорские и юношские чемпионаты по футболу в стране из-за пандемии все-таки поставили на паузу. Тем временем в Беларуси состоялась жеребьевка женского чемпионата по футболу. Старт турнира намечен на 16-ое апреля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь – единственная европейская страна, где спортсмены все еще выходят на поле. Права на трансляцию купили одиннадцать зарубежных каналов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика