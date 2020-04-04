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Доступным языком о сложном. В Гераненской СШ прошла Неделя финансовой грамотности

04.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В конце марта в Гераненской СШ проходила  Неделя финансовой грамотности детей и молодежи (GlobalMoneyWeek). Для школьников были организованы  тематические образовательные мероприятия. Молодое поколение могло не только принять участие в конкурсах и играх, но и задать вопросы специалистам банка.

В рамках мероприятий Недели финансовой грамотности школьники познакомились с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения, узнали подробнее о цифровой безопасности личных финансов.

Учащихся 9-11 классов приняли участие в заседании круглого стола «Цифровая грамотность в финансовой среде», где были рассмотрены самые распространенные финансовые инструменты, разнообразные банковские и платежные сервисы, которыми большинство из нас пользуется сегодня практически каждый день.

Акция «Цифровая безопасность личных финансов» познакомила учащихся 7-8 классов с правилами безопасного использования банковской карточки, безопасного поведения в интернете и использования мобильных гаджетов при проведении финансовых операций.

Огромную помощь педагогам при подготовке и проведении мероприятий  по финансовой грамотности оказал сайт Национального банка Республики Беларусь «Единый интернет-портал финансовой грамотности населения», где квалифицированными специалистами были подготовлены презентационный и информационный материалы.

Неделя финансовой грамотности привлекла внимание молодежи к необходимости развивать свои финансовые навыки. Финансовое просвещение может быть не только полезным для их будущего, но доступным и интересным.

Т. БАРАБАН,  заместитель директора по учебной работе.

 
 
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В конце марта в Гераненской СШ проходила  Неделя финансовой грамотности детей и молодежи (GlobalMoneyWeek). Для школьников были организованы ...
 
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