«Двушки» дешевеют. Выбрали самые бюджетные в Минске и посмотрели, как они выглядят

Источник материала: Tut.by

Цены на вторичном рынке жилья в долларовом эквиваленте начинают снижаться. Например, в нашей подборке самых дешевых «двушек» февраля квартира на Янки Мавра стоила 58,5 тысячи долларов (по 1244 за м²), а сейчас — 53,5 тысячи (1119 за м²). Причем в риелторских базах появились предложения двухкомнатных квартир дешевле 50 тысяч долларов в эквиваленте. Какие и почем — в материале REALTY.TUT.BY.

Московский район

Квартира площадью 42 квадратных метра расположена в брежневке на улице Волоха, 7/2. Комнаты раздельные, санузел совмещенный. В доме в 2012 году был сделан капремонт. Продается квартира за 54,8 тысячи долларов в эквиваленте, по 1305 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

На улице Либкнехта, 92, продают мини-квартиру, площадь которой — 36 квадратных метров. Площадь одной из жилых комнат — всего 6,8. Дом из блоков, 1961 года постройки. Цена — 50 тысяч долларов в эквиваленте, по 1377 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Фрунзенский район

В доме № 54 на проспекте Пушкина предлагают квартиру площадью 44,4 квадратного метра. За квартирой закреплен подвал. Дом после капремонта. Цена — 50,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1146 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Ленинский район

На проспекте Рокоссовского, 111, предлагают двухкомнатную квартиру в панельной пятиэтажке 1970 года постройки. Площадь квартиры — 37,9 квадратного метра. Продается за 54,9 тысячи долларов, по 1449 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Первомайский район

В панельной хрущевке на улице Калиновского, 25, продают квартиру площадью 43 квадратных метра. В ней все комнаты раздельные, самая большая из жилых — с двумя окнами. Цена — 51,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1189 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Партизанский район

В кирпичной хрущевке в переулке Клумова, 1, предлагают квартиру площадью 45 квадратных метров. В жилых комнатах — паркет. Цена — 54 тысячи долларов в эквиваленте, по 1200 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Заводской район

На улице Голодеда, 23/2, в кирпичной девятиэтажке предлагают квартиру площадью 35,8 квадратного метра. Жилье без ремонта.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Цена — 45,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1281 за квадратный метр.