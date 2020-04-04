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В Киеве посмеялись над санкциями против Беларуси: «Какой вирус их там поразил»

04.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович посмеялся над санкциями Украины против Беларуси в эфире телеканала «112 Украина».

Фото: РИА Новости

Он рассказал, что на этой неделе Киев присоединится к европейским санкциям против Беларуси, введенным 15 лет назад. «Какой вирус их там поразил, они в МИДе там сидят, что с ними такое?», — спросил Рабинович и назвал такие действия «открытым и взвешенным вредительством» против Украины, пишет lenta.ru

Депутат указал на то, что Минск неоднократно «протягивал руку помощи» Киеву, в частности, в ситуации в Донбассе. Кроме того, Рабинович напомнил, что ранее президенты двух стран Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели встречу, которая выглядела дружественной.

«От Беларуси и от Лукашенко конкретно Украина на протяжении всех этих лет ничего, кроме хорошего, не видела», — сказал депутат. По его словам, такие действия являются преступными по отношению к народу Украины и по отношению к дружбе с белорусским народом.

Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска. Как отмечает украинский «24 канал», ограничительные меры коснутся продажи Беларуси вооружения, которое может быть использовано для внутренних репрессий. Также санкции были введены против отдельных чиновников.

Ранее 17 февраля Совет ЕС опубликовал заявление, согласно которому санкции против четырех официальных лиц были продлены до 28 февраля 2021 года. Министерство иностранных дел Беларуси разочаровало такое решение Евросоюза.

Санкции в отношении Минска ввели в 2004 году за преследование оппозиции. Прежде всего они были связаны с убийством четырех человек в 1999-2000 годах, в том числе бывшего министра внутренних дел Юрия Захарченко. В 2011 году к ограничениям добавилось эмбарго на оружие. В 2016-м из санкционного списка исключили 170 человек (в том числе белорусского президента Александра Лукашенко) и 10 компаний. Однако оружейные санкции остались в силе.
 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович посмеялся над санкциями Украины против Беларуси в эфире телеканала «112...
 
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