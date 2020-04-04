Больничные организации здравоохранения:
04.04.2020 по графику работы в субботний день;
25.04.2020 по графику работы в субботний день;
26.04.2020 по графику работы выходного дня;
27.04.2020 по графику рабочего дня;
28.04.2020 по графику работы в праздничный день;
Амбулаторно-поликлинические учреждения:
04.04.2020 по графику работы рабочего дня;
25.04.2020 по графику работы в субботний день;
26.04.2020 по графику работы выходного дня;
27.04.2020 по графику в субботний день;
28.04.2020 по графику работы в праздничный день.