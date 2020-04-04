Источник материала: Новости Волковыска

Больничные организации здравоохранения:

04.04.2020 по графику работы в субботний день;

25.04.2020 по графику работы в субботний день;

26.04.2020 по графику работы выходного дня;

27.04.2020 по графику рабочего дня;

28.04.2020 по графику работы в праздничный день;

Амбулаторно-поликлинические учреждения:

04.04.2020 по графику работы рабочего дня;

25.04.2020 по графику работы в субботний день;

26.04.2020 по графику работы выходного дня;

27.04.2020 по графику в субботний день;

28.04.2020 по графику работы в праздничный день.