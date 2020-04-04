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В США хирурги вырезали крупнейшую в истории медицины селезенку

04.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США врачи удалили пациенту самую большую в истории медицины селезенку весом в 12,14 килограмма.



Об этом сообщает издание News Week со ссылкой на медицинский журнал Case Reports in Surgery.

44-летний мужчина страдал лимфопролиферативным расстройством, при котором начинается неконтролируемый рост лимфоцитов, белых кровяных телец, участвующих в обеспечении иммунитета.

Отмечается, что у американца за три месяца раздулась брюшная полость. У мужчины обнаружили патологическое увеличение селезенки, которая, как потом выяснилось, имела диаметр 45 сантиметров и весила 12,14 килограмма, тогда как нормальный вес органа — 140 граммов.

Селезенка составляла 12% веса мужчины.
 
 
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В США врачи удалили пациенту самую большую в истории медицины селезенку весом в 12,14 килограмма.
 
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