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В США хирурги вырезали крупнейшую в истории медицины селезенку
Источник материала: Партизан
В США врачи удалили пациенту самую большую в истории медицины селезенку весом в 12,14 килограмма.
Об этом сообщает издание News Week со ссылкой на медицинский журнал Case Reports in Surgery.
44-летний мужчина страдал лимфопролиферативным расстройством, при котором начинается неконтролируемый рост лимфоцитов, белых кровяных телец, участвующих в обеспечении иммунитета.
Отмечается, что у американца за три месяца раздулась брюшная полость. У мужчины обнаружили патологическое увеличение селезенки, которая, как потом выяснилось, имела диаметр 45 сантиметров и весила 12,14 килограмма, тогда как нормальный вес органа — 140 граммов.
Селезенка составляла 12% веса мужчины.
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В США врачи удалили пациенту самую большую в истории медицины селезенку весом в 12,14 килограмма.
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