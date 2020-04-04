В США хирурги вырезали крупнейшую в истории медицины селезенку









Об этом сообщает издание News Week со ссылкой на медицинский журнал Case Reports in Surgery.





44-летний мужчина страдал лимфопролиферативным расстройством, при котором начинается неконтролируемый рост лимфоцитов, белых кровяных телец, участвующих в обеспечении иммунитета.





Отмечается, что у американца за три месяца раздулась брюшная полость. У мужчины обнаружили патологическое увеличение селезенки, которая, как потом выяснилось, имела диаметр 45 сантиметров и весила 12,14 килограмма, тогда как нормальный вес органа — 140 граммов.





Селезенка составляла 12% веса мужчины.