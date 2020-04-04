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Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

04.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Депутаты районного Совета депутатов одними из первых вышли на городской субботник. Сегодня они сажали деревья по улице им.М.Карчмита.  

Посадка деревьев проходила дружно и организованно, всего было высажено порядка 130 саженцев ивы серебристой и ивы шаровидной. Саженцы были предоставлены организациями и индивидуальными предпринимателями.
— Сегодня Несвижский районный Совет депутатов принимает активное участие в месячнике по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территорий. Высадка ивовой аллеи — это хороший вклад в благоустройство родного города. Это важно, ведь деревья выполняют сразу несколько функций  — очищают воздух от пыли и газов и являются зеленым украшением населенного пункта,  — отметил председатель районного Совета депутатов Валерий Лазюк.

Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

“НН”.


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Депутаты районного Совета депутатов одними из первых вышли на городской субботник. Сегодня они сажали деревья по улице им.М.Карчмита.   Посадка
 
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