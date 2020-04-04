Депутаты районного Совета высадили ивовую аллею

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Депутаты районного Совета депутатов одними из первых вышли на городской субботник. Сегодня они сажали деревья по улице им.М.Карчмита.

Посадка деревьев проходила дружно и организованно, всего было высажено порядка 130 саженцев ивы серебристой и ивы шаровидной. Саженцы были предоставлены организациями и индивидуальными предпринимателями.

— Сегодня Несвижский районный Совет депутатов принимает активное участие в месячнике по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территорий. Высадка ивовой аллеи — это хороший вклад в благоустройство родного города. Это важно, ведь деревья выполняют сразу несколько функций — очищают воздух от пыли и газов и являются зеленым украшением населенного пункта, — отметил председатель районного Совета депутатов Валерий Лазюк.





































“НН”.