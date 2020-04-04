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IT на кончиках пальцев: в Беларуси готовят особенных программистов

04.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открыли класс для особенных учеников. Будущие айтишники – с ослабленным зрением и незрячие. Уроки проходят иначе, но молодые специалисты ни в чем не уступают выпускникам обычных курсов, передает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

В компьютерном классе 8 человек. Это первая и пока единственная группа незрячих и слабовидящих студентов в Беларуси. Им не нужны мониторы и мышка. Все озвучивает специальная программа.

«Например, сейчас я нахожусь на рабочем столе. Ярлык «мой компьютер», «корзина», «панель управления» – показывает преподаватель Минского государственного колледжа электроники Александр Северин.

Информация дублируется и на этот дисплей Брайля. Студенты считывают команды и термины, которые плохо воспринимают на слух. Преподаватель – тоже незрячий. Он дает учащимся гораздо больше, чем просто знания.

«Здесь используется технология «равный обучает равного». Александр Владимирович тоже не видит и как никто другой может объяснить, пояснить, обучить. Дать знания из своего личного опыта», – отмечает учащийся Минского государственного колледжа электроники Евгений Зеленкевич.

Уже после первого курса они могут работать системными администраторами. Им под силу несложный ремонт, настройка компьютерного обеспечения. Желающие могут продолжить обучение в колледже и стать программистами.

«В колледже электроники, которому более 50 лет, уже 16 год ведется обучение детей с особенностями психофизического развития. Особенность нашего колледжа и этого центра для особенных детей еще и в том, что мы даем им интеллектуальные профессии», – заявил директор Минского государственного колледжа электроники Георгий Козел.

Центр инклюзивного образования, где проходят занятия, построили несколько лет назад с учетом всех требований безбарьерной среды.

«Для того чтобы попасть в нужную аудиторию нашим незрячим студентам, им помогают звуковые маяки. Они их включают и слышат по звуку, куда надо идти. У меня это все написано на мониторе, а у них это аудио. Они все слышат», – пояснил сотрудник центра инклюзивного развития Валерий Хасин.

Пандусы, просторные коридоры и таблички со шрифтом Брайля – все это облегчает жизнь особенным студентам. Им в помощь и обычные учащиеся. Такая уникальная среда помогает не только найти свое дело, но и друзей. Для людей с особенностями открывают в этом году новую специальность искусство фотографии для слабослышащих.



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В Беларуси открыли класс для особенных учеников. Будущие айтишники – с ослабленным зрением и незрячие. Уроки проходят иначе, но молодые специалисты ни в чем не...
 
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