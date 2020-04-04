Напоминаем, что большинство вопросов, касающихся оказания услуг связи, можно решить удаленно, в том числе:

— с использованием сервиса «Мой Белтелеком» ( https://my.beltelecom.by /, устанавливается в качестве приложения на смартфон, планшет или домашний компьютер). Позволяет оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана, задать вопрос специалисту;

— на сайтах beltelecom.by, yasna.by, byfly.by, zala.by в разделе «Подключить» возможно оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана;

— по телефону 123 (круглосуточно, бесплатно в том числе с мобильных телефонов) возможно получить консультацию по услуге, решить вопрос с неработоспособностью услуги;

— по телефону 23230 сервисного центра Смолевичского ЗУЭС Минского филиала РУП «Белтелеком» (время работы: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, выходные : суббота, воскресенье) возможно получить подробную консультацию по услуге, тарифам, способам оплаты, оставить заявку на дистанционное подключение/смену услуги и т.д.;

— по электронной почте Smolevichim@minsk.beltelecom.b y вы можете направить ваш вопрос или заявку сотрудникам сервисного центра.

Будем рады обеспечить комфортное и безопасное обслуживание! Будьте здоровы!