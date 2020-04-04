ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый исторический атлас появится в Беларуси

04.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Новый исторический атлас появится в Беларуси

РУП «Белкартография» подготовило и отдало в печать «Гістарычны атлас Беларусі», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Атлас разработан на основе четырехтомного издания «Вялікі гістарычны атлас Беларусі» (2009-2018). «С момента издания его первого тома прошло более 10 лет. За это время историческая наука обогатилась новыми данными и находками, которые позволили уточнить довольно значимые вехи в нашей истории. Все это нашло отражение на страницах нового произведения», — отметили в пресс-службе.

Создатели постарались наиболее полно показать историческое прошлое — от появления первого человека на белорусских землях до настоящего времени. В каждой из четырех частей атласа показана социально-экономическая эволюция общества, его политическая и военная история, этнические процессы, становление и развитие религиозных отношений.

Первая часть охватывает период от появления первых людей на территории Беларуси до середины XVI века, когда в результате Люблинской унии (1569 год) Великое княжество Литовское вошло в состав Речи Посполитой. Вторая часть атласа отображает период с момента образования Речи Посполитой до прекращения существования этого государства в 1795 году. Третья часть посвящена периоду нахождения белорусских земель в составе Российской империи с 1772 года до начала 1917 года. В четвертой части показан путь становления и развития белорусской национальной государственности в ХХ — начале ХХІ века.

Новый исторический атлас появится в Беларуси
Новый исторический атлас появится в Беларуси
Новый исторический атлас появится в Беларуси
Фото Госкомимущества

Как отметили в РУП «Белкартография», новое издание расширит знания и позволит найти ответы на многие вопросы исторического прошлого Беларуси.

Объем атласа — 336 страниц. Язык издания — белорусский. Первый тираж составит 1000 экземпляров.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РУП «Белкартография» подготовило и отдало в печать «Гістарычны атлас Беларусі», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Атлас...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Arctic Trucks нашли способ улучшить пикап Isuzu D-Max
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика