В Arctic Trucks нашли способ улучшить пикап Isuzu D-Max

Источник материала: Tut.by

Компания Isuzu объявила о выводе на российский рынок специальной версии пикапа D-Max в доработке Arctic Trucks — компании из Исландии, специализирующейся на подготовке внедорожников для сложных климатических и географических условий эксплуатации.





Создан D-Max AT35 на основе обновленной версии пикапа с трехлитровым турбодизелем мощностью 177 л. с. (крутящий момент равен 430 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» Aisin (также с 6 скоростями). Отличается особая модификация пикапа усиленными кронштейнами крепления кузова к раме, расширителями колесных арок в цвет кузова, новыми передними и задними подкрылками, увеличенным на 55 мм (до 290 мм) дорожным просветом и 17-дюймовыми колесными дисками из алюминиевого сплава с шинами размерности 315/70.





Стоимость D-Max AT35 начинается от 2 875 000 росс. рублей (37 тысяч долларов по текущему курсу). Кроме того, за доплату доступен широкий набор опций, среди которых лебедка под передний бампер, блокировки дифференциалов спереди и сзади, защитная дуга кузова, шноркель, алюминиевая защита картеров двигателя и коробки передач и тягово-сцепное устройство со съемным кронштейном.





Все доработки одобрены Isuzu и покрываются заводской гарантией (5 лет или 120 тысяч км пробега), а ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на D-Max AT35 действительно на всей территории ТС.