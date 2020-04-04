Белоруска Ирина Курочкина – третья в рейтинге Международной федерации борьбы

Источник материала: ОНТ

Международная федерация борьбы обновила рейтинг сильнейших спортсменов. Белоруска Ирина Курочкина поднялась на третье место.

Она выступает в весовой категории до 57 килограммов. В этом сезоне Курочкина выиграла бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы, а также завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио. У мужчин самая высокая позиция у Павла Ляха. Он пятый в весовой категории до 77 килограммов.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram