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Белоруска Ирина Курочкина – третья в рейтинге Международной федерации борьбы
Источник материала: ОНТ
Международная федерация борьбы обновила рейтинг сильнейших спортсменов. Белоруска Ирина Курочкина поднялась на третье место.
Она выступает в весовой категории до 57 килограммов. В этом сезоне Курочкина выиграла бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы, а также завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио. У мужчин самая высокая позиция у Павла Ляха. Он пятый в весовой категории до 77 килограммов.
Фото: БЕЛТА
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Международная федерация борьбы обновила рейтинг сильнейших спортсменов. Белоруска Ирина Курочкина поднялась на третье место. Она выступает в весовой категории...
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