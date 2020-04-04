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Белоруска Ирина Курочкина – третья в рейтинге Международной федерации борьбы

04.04.2020 18:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белоруска Ирина Курочкина – третья в рейтинге Международной федерации борьбы

Международная федерация борьбы обновила рейтинг сильнейших спортсменов. Белоруска Ирина Курочкина поднялась на третье место. 

Она выступает в весовой категории до 57 килограммов.  В этом сезоне Курочкина выиграла бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы, а также завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио. У мужчин самая высокая позиция у Павла Ляха. Он пятый в весовой категории до 77 килограммов.

Фото: БЕЛТА

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Международная федерация борьбы обновила рейтинг сильнейших спортсменов. Белоруска Ирина Курочкина поднялась на третье место.  Она выступает в весовой категории...
 
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