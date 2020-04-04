Источник материала: Новости Волковыска

ГРАФИК

отключения котельных и центральных тепловых пунктов КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» для проведения плановых ремонтов оборудования

ЦТП от котельной с мини-ТЭЦ по ул. Панковой, 65М в Волковыске

С 11 по 22 мая

ЦТП-33 ул. Горбатова, 27, 29, 29а, 31, 33, 37, 39, 41, ул. Панковой, 35

С 11 по 22 мая

ЦТП-11 ул. Горбатова 3, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23

С 11 по 22 мая

ЦТП-34 ул. Боричевского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, ул. Панковой, 47, 47а, 43, 45а, 51, 51а, 53, 55, 57, СШ № 7, д/сады № 9, 11, 12

С 11 по 22 мая

ЦТП-2 ул. Калиновского, 1, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 22а

С 11 по 22 мая

ЦТП-3 ул. Ф. Скорины, 3, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а,13б, 13в, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 41а, 41б

С 11 по 22 мая

ЦТП-КСОМ ул. Панковой, 46б, 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 58а, 68

С 11 по 22 мая

ЦТП-32 ул. Социалистическая, 4, 6, 32, д/сад № 10, ул. Калинина, 1, 3, 5, 7, 9

С 11 по 22 мая

ЦТП-15 ул. Социалистическая, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, здание бывшего БПС-Сбербанк, отделение связи; молочная кухня, ул. Горбатова, 4, 6

С 11 по 22 мая

ЦТП-12 ул. Социалистическая, 12, ул. Панковой, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 23а, 25а, ул. Калинина, 11, 13, 15, ул. Школьная, 34, 36, 38

С 11 по 22 мая

ЦТП-20 ул. Горбатова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ул. Панковой, 19, 21, 23, 25, 27, ул. Социалистическая, д/сады № 7, 8, 10

ЦТП от котельной по ул. Советская, 19, Волковыска

С 15 по 26 июня

ЦТП-10 ул. Советская, 1 (общежитие), 11, 12, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23а, 25а, 25б, ул. Восточная, 2, 12а, 12б, 17, ул. Победы 2а, 4а, д/сады № 2, 3, 6, ул. Багратиона, 4

ЦТП-11 ул. Советская, 26, 32, 32а, 32б, 32в, 40, 44, д/сад № 1, Беларусбанк

ЦТП от котельной АЦИ ОАО «Красносельскстройматериалы»

С 8 по 12 июня

котельная АЦИ ОАО «Красносельскстройматериалы»

С 27 по 30 апреля

ЦТП-7 г.п. Красносельский, ул. Победы, ул. Пролетарская, баня, пожарная часть

С 4 по 8 мая

ЦТП-9 г.п. Красносельский, ул. Лесная, 1

С 4 по 8 мая

ЦТП-5 г.п. Красносельский, ул. Рябиновая, 1, 3

С 11 по 15 мая

ЦТП-1 г.п. Красносельский, ул. Рябиновая, 6, 8, 10, ул. Строителей, 3, 4,7

С 11 по 15 мая

ЦТП-4 г.п. Красносельский, ул. Рябиновая, 4

С 8 по 12 июня

ЦТП-3 г.п. Красносельский, ул. Строителей, 10, 13, 15-18, 20, 22, Д/сад № 3

С 18 по 22 мая

ЦТП-2 г.п. Красносельский, ул. Строителей, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11

ЦТП от котельной г.п. Россь, ул. Западная

С 25 мая по 5 июня

ЦТП-8 г.п. Россь, ул. Гвардейская, 20, 22, 24-33, ул. Матросова, 4, 5, 7, 9, 11, 13, СШ № 1

Котельные

Котельная г. Волковыск ул. Зенитчиков, 50, с 18 по 29 мая

Котельная по ул. 129-й Орловской дивизии с 20 по 30 апреля

Котельная по ул. Советская, 135, с 1 по 12 июня

Котельная по ул. Социалистическая, 35, с 24 июня по 2 июля

Котельная по ул. Победы, 52, с 4 по 15 мая

Котельная по ул. Жолудева, 74, с 4 по 15 мая

Котельная по ул. Ленина, 1, с 20 по 30 апреля

Котельная по ул. Шопена, 5, с 15 по 26 июня

Котельная по ул. Ленина, 6, с 18 по 29 мая

Котельная г.п.Россь ул. Западная, с 25 мая по 5 июня

Котельная д.Теолин, с 4 по 15 мая

Котельные деревень и агрогородков Матвеевцы, Подороск, Конюхи, Лапеница, Неверовичи, Изабелин, Мочулино, Гнезно, Субочи, Шиловичи, г.п. Россь, Волпа, Репля, Дубовцы, г. Волковыск, пер. Шоссейный, ул. Дзержинского, 3, ул. Кутузова, Социалистическая, 64, ул. К. Маркса - с апреля по сентябрь.

В связи с заменой магистральных тепловых сетей возможна корректировка графика отключения.