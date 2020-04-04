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Солнечно и до +20°C! Погода на неделю с 6 по 12 апреля. Точный прогноз
Источник материала: ОНТ
Отмотать весну назад пришлось в начале недели. На репите был и снег, но устойчивый плюс днем не позволил ему задержаться надолго.
Уже в первой половине следующей недели ситуация в атмосфере начнет меняться. С юго-запада Европы начнут поступать теплые воздушные массы. Температура день ото дня будет повышаться. Власть в свои руки возьмет обширный антициклон, который медленно смещается в юго-восточном направлении. На фоне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.
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Отмотать весну назад пришлось в начале недели. На репите был и снег, но устойчивый плюс днем не позволил ему задержаться надолго. Уже в первой половине следующей...
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