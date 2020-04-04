Солнечно и до +20°C! Погода на неделю с 6 по 12 апреля. Точный прогноз

Источник материала: ОНТ

Отмотать весну назад пришлось в начале недели. На репите был и снег, но устойчивый плюс днем не позволил ему задержаться надолго.

Уже в первой половине следующей недели ситуация в атмосфере начнет меняться. С юго-запада Европы начнут поступать теплые воздушные массы. Температура день ото дня будет повышаться. Власть в свои руки возьмет обширный антициклон, который медленно смещается в юго-восточном направлении. На фоне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.



В понедельник днем синоптики прогнозируют +10...+16°C, а по западу республики ожидается до +18°C. Далее станет еще теплее! В ночные часы температура воздуха будет -2...+4°C, а днем +14...+20°C. Будет много солнечного света, а это источник хорошего настроения и витамина D.





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