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Солнечно и до +20°C! Погода на неделю с 6 по 12 апреля. Точный прогноз

04.04.2020 21:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Солнечно и до +20°C! Погода на неделю с 6 по 12 апреля. Точный прогноз

Отмотать весну назад пришлось в начале недели. На репите был и снег, но устойчивый плюс днем не позволил ему задержаться надолго.

Уже в первой половине следующей недели ситуация в атмосфере начнет меняться. С юго-запада Европы начнут поступать теплые воздушные массы. Температура день ото дня будет повышаться. Власть в свои руки возьмет обширный антициклон, который медленно смещается в юго-восточном направлении. На фоне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.

В понедельник днем синоптики прогнозируют +10...+16°C, а по западу республики ожидается до +18°C. Далее станет еще теплее! В ночные часы температура воздуха будет -2...+4°C, а днем +14...+20°C. Будет много солнечного света, а это источник хорошего настроения и витамина D.


Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!  

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Теги: Новости
 
 
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Отмотать весну назад пришлось в начале недели. На репите был и снег, но устойчивый плюс днем не позволил ему задержаться надолго. Уже в первой половине следующей...
 
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