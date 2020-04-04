Источник материала: Новости Волковыска

Пилоты «БелПСХАГИ» приступили к выполнению аэрофотосъемочных работ, запланированных на 2020 год, сообщает БЕЛТА.

Предприятием уже выполнена аэрофотосъемка нескольких районов Гродненской области (Берестовицкого, Волковысского, Зельвенского, Слонимского), Бреста, а также части Копыльского района.

Общая площадь отснятых районов выполнена с разрешением 30 см и составляет 4490 кв. км (из запланированных 48 322 кв. км на 2020 год).

На Георесурсе данных дистанционного зондирования Земли теперь можно увидеть ортофотоснимки Глубокского, Гомельского и Добрушского районов. На очереди еще Гродненский и несколько районов Витебской и Гомельской областей.