Брестские спасатели полили деревья в микрорайоне Южный

Источник материала: Виртуальный Брест

Работники Брестского городского отдела по ЧС не остались в стороне от полезной инициативы и приняли активное участие в городской экологической акции «Полей дерево!».





Спасатели посетили сквер в микрорайоне Южный и полили деревья в месте отдыха горожан.





К слову, в этом сквере ровно год назад представителями службы спасения областного центра была высажена первая символичная «Аллея безопасности» в рамках тысячелетия города над Бугом.





Уход за высаженными деревьями осуществляют сами спасатели.