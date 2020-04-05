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Брестские спасатели полили деревья в микрорайоне Южный

05.04.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работники Брестского городского отдела по ЧС не остались в стороне от полезной инициативы и приняли активное участие в городской экологической акции «Полей дерево!».

Брестские спасатели полили деревья в микрорайоне Южный

Спасатели посетили сквер в микрорайоне Южный и полили деревья в месте отдыха горожан.

Брестские спасатели полили деревья в микрорайоне Южный

К слову, в этом сквере ровно год назад представителями службы спасения областного центра была высажена первая символичная «Аллея безопасности» в рамках тысячелетия города над Бугом.

Брестские спасатели полили деревья в микрорайоне Южный

Уход за высаженными деревьями осуществляют сами спасатели.

 
 
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  Работники Брестского городского отдела по ЧС не остались в стороне от полезной инициативы и приняли активное участие в городской экологической акции «Полей...
 
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