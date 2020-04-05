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Принято решение о продлении в Беларуси на неделю весенних школьных каникул

05.04.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Принято решение о продлении в Беларуси на неделю весенних школьных каникул
Принято решение о продлении в Беларуси на неделю весенних школьных каникул. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента Беларуси.

Министр образования Игорь Карпенко доложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации, собрав предварительно мнения и обращения родителей учеников. Окончательное решение принято — каникулы будут продлены на неделю.

Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продляются на 6 дней — с 6 по 11 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне во время общения с представителями СМИ Александр Лукашенко сообщил, что, скорее всего, примет решение о продлении весенних школьных каникул. «Я в этой ситуации сам нахожусь, как отец. И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет», — подчеркнул глава государства.

«Скорее всего, мы продлим на неделю каникулы. Исключительно потому, что этого хотят родители и не все отпускают детей в школу в этот период. Я понимаю родителей. Тут здоровый человек без детей заболеет от того, что происходит вокруг», — добавил Александр Лукашенко 3 апреля во время общения с журналистами.

 
 
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Принято решение о продлении в Беларуси на неделю весенних школьных каникул. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента Беларуси. Министр
 
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