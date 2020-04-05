Принято решение о продлении в Беларуси на неделю весенних школьных каникул. Об этом
Министр образования Игорь Карпенко доложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации, собрав предварительно мнения и обращения родителей учеников. Окончательное решение принято — каникулы будут продлены на неделю.
Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продляются на 6 дней — с 6 по 11 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года.
Как сообщалось БЕЛТА, накануне во время общения с представителями СМИ Александр Лукашенко
«Скорее всего, мы продлим на неделю каникулы. Исключительно потому, что этого хотят родители и не все отпускают детей в школу в этот период. Я понимаю родителей. Тут здоровый человек без детей заболеет от того, что происходит вокруг», — добавил Александр Лукашенко 3 апреля во время общения с журналистами.