В США умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас

Рафаэль Кальехас являлся президентом Гондураса с 1990 по 1994 годы. Его обвиняли в коррупции и злоупотреблении властью, но Верховный суд Гондураса оправдал его. Он возглавлял федерацию футбола Гондураса с 2011 по 2015 годы.





В декабре 2015 года господину Кальехасу были предъявлены обвинения в коррупции при продаже маркетинговых прав, а также прав на трансляции футбольных матчей. Он признал свою вину, за что был пожизненно отстранен FIFA от любой связанной с футболом деятельности.