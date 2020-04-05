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В США умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас
Источник материала: Партизан
В США в возрасте 76 лет умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, сообщает La Tribuna. Причиной смерти стала остановка сердца. В последние годы он болел лейкемией.
Рафаэль Кальехас являлся президентом Гондураса с 1990 по 1994 годы. Его обвиняли в коррупции и злоупотреблении властью, но Верховный суд Гондураса оправдал его. Он возглавлял федерацию футбола Гондураса с 2011 по 2015 годы.
В декабре 2015 года господину Кальехасу были предъявлены обвинения в коррупции при продаже маркетинговых прав, а также прав на трансляции футбольных матчей. Он признал свою вину, за что был пожизненно отстранен FIFA от любой связанной с футболом деятельности.
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В США в возрасте 76 лет умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, сообщает La Tribuna. Причиной смерти стала остановка сердца. В последние годы он болел лейкемией.
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