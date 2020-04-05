ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

РНПЦ «Кардиология» отдают под больных с пневмонией

05.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Столичный РНПЦ «Кардиология» временно перепрофилируют на лечение пациентов с вирусно-бактериальными пневмониями. Соответствующий приказ в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения 4 апреля подписал директор центра Александр Мрочек, сообщает сайт Naviny.by.

Решение, как отмечается в приказе, принято «в связи с увеличением в г. Минске количества вирусно-бактериальных пневмоний у пациентов» и «недостаточным количеством мест в организациях здравоохранения для их госпитализации».

Согласно приказу, будут выписаны все пациенты кардиологического и кардиохирургического отделений, чье лечение может быть продолжено амбулаторно.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичный РНПЦ «Кардиология» временно перепрофилируют на лечение пациентов с вирусно-бактериальными пневмониями. Соответствующий приказ в соответствии с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика