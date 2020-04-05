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РНПЦ «Кардиология» отдают под больных с пневмонией
Источник материала: Партизан
Столичный РНПЦ «Кардиология» временно перепрофилируют на лечение пациентов с вирусно-бактериальными пневмониями. Соответствующий приказ в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения 4 апреля подписал директор центра Александр Мрочек, сообщает сайт
Решение, как отмечается в приказе, принято «в связи с увеличением в г. Минске количества вирусно-бактериальных пневмоний у пациентов» и «недостаточным количеством мест в организациях здравоохранения для их госпитализации».
Согласно приказу, будут выписаны все пациенты кардиологического и кардиохирургического отделений, чье лечение может быть продолжено амбулаторно.
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Столичный РНПЦ «Кардиология» временно перепрофилируют на лечение пациентов с вирусно-бактериальными пневмониями. Соответствующий приказ в соответствии с...
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