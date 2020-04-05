ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

BMW перешла в Беларуси на 4-летнюю гарантию и запустила помощь на дороге

05.04.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с апреля начала действовать 4-летняя гарантия на новые автомобили BMW и MINI. Теперь к 2 годам заводской гарантии добавлены еще 24 месяца постгарантийного сервисного обслуживания. Кроме того, в стране запущена бесплатная программа помощи на дороге, рассказал директор BMW Беларусь Иван Кравцевич.


Фото Павел Мурашко

Удвоенная гарантия действует на все новые автомобили американской и европейской сборки. «Их можно бесплатно отремонтировать у любого официального дилера BMW. Это дает еще больше уверенности в выборе и позволяет получать удовольствие за рулем, доверив гарантийное обслуживание профессионалам», — убежден Иван Кравцевич.

BMW Беларусь также запускает бесплатную программу помощи на дороге. Ею могут воспользоваться все покупатели новых BMW и MINI с апреля 2020 года. В нее входит в том числе и доставка автомобиля к ближайшему официальному сервисному центру.

Кроме того, дилер BMW «Автоидея» запустил бесконтактную приемку автомобилей в сервис. Все общение с консультантом сервиса осуществляется только по телефону.

— В текущей ситуации я рекомендую вам придерживаться правил социальной изоляции, по возможности ограничить свои контакты с другими людьми и оставаться дома. Но если вам необходимо приехать в автоцентр BMW, мы сделали все возможное для обеспечения безопасности персонала и клиентов. Часть сотрудников переведена на удаленную работу, в автоцентрах регулярно проводятся санитарные мероприятия, автомобили проходят специальную обработку перед выдачей из сервиса, — отметил директор BMW Беларусь.


Все официальные дилеры BMW продолжают работать 7 дней в неделю без выходных. Как и раньше, можно приобрести автомобиль — новый или с пробегом — и воспользоваться сервисным обслуживанием.

Заводы концерна BMW сейчас временно закрыты во всем мире. И это значит, что заказ новых автомобилей в индивидуальной комплектации временно недоступен. Но у официальных дилеров в Беларуси достаточно автомобилей всех востребованных моделей. Более того, на популярные автомобили европейской и американской сборки, собранные до 31 марта 2020 года, действуют специальные цены. Так, на покупке BMW X5 сейчас можно получить выгоду до 10%.

В BMW объясняют нововведения желанием поддержать белорусских автомобилистов «в это непростое время».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удвоенная гарантия действует на все новые автомобили американской и европейской сборки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Театры устраивают онлайн-показы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика