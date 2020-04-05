Театры устраивают онлайн-показы

Источник материала: ОНТ

Школьникам во время каникул предлагают посетить театр, не выходя из дома. «Батлейка»устроила онлайн-гастроли.

Первый эфир из Молодечно – под «Чудесную дудку». В сказке заняты кукольные и настоящие артисты. Как и полагается, там много волшебства, но есть и мораль. Полезно посмотреть и взрослым.

Разнообразную культурную программу подготовил и Купаловский театр. Онлайн-показы и творческие вечера расписаны на ближайшую неделю. Приобщиться к просмотру можно бесплатно из любой точки планеты через сайт театра и социальные сети.

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