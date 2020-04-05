ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рецепт выходного дня. Творожная запеканка с манкой

05.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.

Рецепт выходного дня. Творожная запеканка с манкой

Продукты

  • Творог — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 60 мл
  • Крупа манная — 30 г
  • Сахар — 1,5 ст. ложки
  • Соль — 1 щепотка
  • Масло сливочное — 1 ч. ложка

Пошаговый рецепт

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.

Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.

Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.

Вот так будет выглядеть творог после перетирания — меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.

Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.

Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.

Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.

Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.

Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Творожная запеканка с манкой готова.

Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную...
 
Новости дня
Новости разные
 
BMW перешла в Беларуси на 4-летнюю гарантию и запустила помощь на дороге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика