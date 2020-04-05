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Бизнес-союзы просят отменить постановление Совмина о мерах по стабилизации потребрынка
Источник материала: Партизан
Бизнес-союзы Беларуси просят отменить принятое правительством постановление № 184 от 30 марта "О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке". Письмо с таким обращением в пятницу было отправлено на имя премьер-министра страны Сергея Румаса.
"Просим вас отменить постановление Совета министров РБ №184 от 30 марта 2020 года. Совместно с представителями делового сообщества оперативно принять иной нормативно-правовой акт, реально способствующий стабилизации потребительского рынка", - говорится в письме. Его текст в соцсетях опубликован Республиканским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
Как отмечается в письме, "в условиях нестабильного курса белорусского рубля, незаконченных переходных процессов ценообразования, связанных с девальвацией белорусской валюты, изменением структуры издержек и мировых цен и в связи с короновирусом принято жесткое решение о запрете повышения цен на оптовом и потребительском рынках". "Его результатом для тех, кто не склонен нарушать данное постановление может быть закрытие многих производств, импортных поставок, сокращение ассортимента товаров на прилавках страны. Как следствие – еще один виток в рецессии белорусской экономики", - считает бизнес-сообщество.
В письме также отмечена "глубокая озабоченность делового сообщества" в связи с ведущейся в органах госуправления работы над проектом указа президента "О дополнительных мерах по наведению порядка на потребительском рынке". По информации бизнес-союзов, на его основании "в крайне ослабленных, находящихся на грани разорения субъектах МСП вводится режим массовых внеплановых проверок".
В связи с этим в письме также содержится просьба не принимать данный указ, а комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире "дополнительно проработать с деловым сообществом и обязательно ввести мораторий на проведение проверок субъектов МСП".
Кроме того, бизнес-союзы просят не принимать нормативных правовых актов в нарушение регламентов Совмина "без детального обсуждения на заседаниях соответствующих общественно-консультативных советов".
В целом в письме с сожалением констатируется, что "в последнее время мнение делового сообщества при принятии многих важных решений со стороны органов государственного управления игнорируется, а по части из них – представители бизнес-союзов (ассоциаций) даже не привлекаются к обсуждению".
Так, отмечается в письме, в комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире не вошли для реализации важнейшие для малого и среднего предпринимательства предложения делового сообщества. "Считаем обозначенный комплекс мер крайне недостаточным для стабилизации ситуации", - подчеркивается в письме.< iv>
Обращение подписали руководители Республиканского союза промышленников и предпринимателей, Белорусской научно-промышленной ассоциации, Республиканской конфедерации предпринимательства, Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, Белорусского союза предпринимателей, Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского.
Как сообщалось, постановлением № 184 власти Беларуси ввели жесткое госрегулирование цен на потребительском рынке. В частности, им предусмотрено ограничить допустимый рост отпускных цен на потребительские товары и услуги в пределах 0,5% в месяц. Несоблюдение этих мер считается грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой последствия в соответствии с законодательством, отмечается в постановлении. Документ действует до 30 июня 2020 года.
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Бизнес-союзы Беларуси просят отменить принятое правительством постановление № 184 от 30 марта "О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке"....
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