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«Милавица» и «Элема» теперь шьют медицинские маски
Источник материала: Партизан
Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сообщил, что в Минске 13 предприятий, в том числе «Элема» и «Милавица» подключились к производству медицинских масок, передает
Все вместе они отшивают 150 тысяч масок в сутки. К изготовителям готовы присоединиться еще 22 производителя, каждый из которых может шить в среднем около 1 тысяч масок в смену.
Председатель Мингорисполкома также добавил, что мониторинг 78 минских аптек, проведенный накануне, показал наличие в них более 10,1 тыс. масок.
Предполагается, что маски начнут продавать некоторые торговые сети Минска.
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Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сообщил, что в Минске 13 предприятий, в том числе «Элема» и «Милавица» подключились к производству медицинских масок,...
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