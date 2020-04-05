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«Милавица» и «Элема» теперь шьют медицинские маски

05.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сообщил, что в Минске 13 предприятий, в том числе «Элема» и «Милавица» подключились к производству медицинских масок, передает «Минск-Новости».

Все вместе они отшивают 150 тысяч масок в сутки. К изготовителям готовы присоединиться еще 22 производителя, каждый из которых может шить в среднем около 1 тысяч масок в смену.

Председатель Мингорисполкома также добавил, что мониторинг 78 минских аптек, проведенный накануне, показал наличие в них более 10,1 тыс. масок.

Предполагается, что маски начнут продавать некоторые торговые сети Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сообщил, что в Минске 13 предприятий, в том числе «Элема» и «Милавица» подключились к производству медицинских масок,...
 
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