«Милавица» и «Элема» теперь шьют медицинские маски

Все вместе они отшивают 150 тысяч масок в сутки. К изготовителям готовы присоединиться еще 22 производителя, каждый из которых может шить в среднем около 1 тысяч масок в смену.





Председатель Мингорисполкома также добавил, что мониторинг 78 минских аптек, проведенный накануне, показал наличие в них более 10,1 тыс. масок.





Предполагается, что маски начнут продавать некоторые торговые сети Минска.