Плюс 150 рублей за ноутбук. Смотрите, на сколько за месяц подорожала техника в магазинах

Источник материала: Виртуальный Брест

За март курс доллара вырос на 16%, а вместе с ним выросли в цене и импортные товары, в первую очередь техника и электроника. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились ценники на некоторые модели техники в интернет-магазинах по сравнению с первой половиной марта.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ценники на некоторую технику мы сохранили 9 марта, а повторно проверили те же товары в тех же магазинах 3 апреля.

В интернет-магазине 21vek.by цены на выбранные нами товары прибавили от 12% до 33%. Например, определенная модель пылесоса фирмы LG сейчас стоит 349 рублей, в то время как в начале марта — 299 рублей, стиральной машины Indesit — 449 рублей (в начале марта — 399 рублей), стиральной машины LG — 889 рублей (в начале марта полная цена составляла 799 рублей, а со скидкой, действовавшей на тот момент, — 739 рублей).





Цена на 9 марта. Скриншот 21vek.by





Цена на 3 апреля. Скриншот 21vek.by

Модель телевизора LG подорожала с 949 рублей (879 со скидкой) в начале марта до 1099 рублей, телевизор Samsung — с 699 рублей до 869 рублей.





Цена на 9 марта. Скриншот 21vek.by





Цена на 3 апреля. Скриншот 21vek.by

iPhone Xs на 64 Гб в начале марта можно было купить за 2136 рублей (1899 со скидкой). Сейчас он стоит 2499 рублей (2299 со скидкой). Телефон Xiaomi Redmi Note 8 подорожал с 399 рублей до 533,22 рублей.





Цена на 9 марта. Скриншот сайта 21vek.by





Цена на 3 апреля. Скриншот 21vek.by

Ранее в интернет-магазине 21vek.by говорили, что «если курс доллара задержится на текущем уровне или продолжит свой рост, на следующие партии определенных импортных товаров цена может измениться».

Выросли цены и в еще одном крупном интернет-магазине imarket.by. Например, микроволновую печь Bosch в начале марта можно было купить за 909 рублей (773 с учетом скидки), сейчас — за 1026,25 рублей. Микроволновка Panasonic стоила 212,34 рубля (203 с учетом скидки), а теперь стоит 238,74 рубля.





Цена на 9 марта. Скриншот imarket.by





Цена на 3 апреля. Скриншот imarket.by

Ноутбук Asus VivoBook 15 в начале марта стоил 895,54 рубля (836,51 с учетом скидки), теперь — 1 005,29 рублей. Ноутбук HP Pavillion подорожал с 1875 рублей (1695 по акции) до 2150 рублей (1830 по акции), а ноутбук Lenovo IdeaPad — с 1035 рублей (806 по акции) до 1290 рублей (1190 по акции).





Цена на 9 марта. Скриншот imarket.by





Цена на 3 апреля. Скриншот imarket.by