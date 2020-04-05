Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой

Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК - незаконная структура, которая уничтожает сама себя. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме 4 апреля.





"Я всю жизнь выступал против ОПЕК, потому что что это такое? Это незаконная [структура], можете называть ее картелем, можете называть ее монополией", - заявил Трамп.





Он также отметил, что "ОПЕК не могла бы волновать его меньше", чем она волнует его сейчас. По словам президента, ОПЕК относится несправедливо к Америке.





Во время брифинга президент также подтвердил готовность ввести пошлины на импортируемую нефть для защиты "тысяч, десятков тысяч рабочих мест в США".





"Если мне нужно будет ввести пошлины , я сделаю то, что должен", - подчеркнул Трамп.





Он также рассказал о своих переговорах с Саудовской Аравией и сказал, что королевство рассчитывает заключить сделку с Россией о сокращении добычи нефти.





По словам Трампа, в итоге общая добыча может сократиться на десять миллионов барреллей сутки "или даже больше".