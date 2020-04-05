Ford врезался в фонарный столб недалеко от Стелы в Минске

Источник материала: ОНТ

Автомобиль Ford врезался в осветительную мачту недалеко от Стелы «Минск—город герой». Об этом сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.







Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Ford 1994 года рождения ехал по проспекту Победителей со стороны улицы Немига в направлении Стелы «Минск— город-герой». Как сообщают очевидцы, водитель превышал допустимый скоростной режим. После проезда перекрёстка проспект Победителей - улицы Мельникайте, водитель не справился с управлением. В результате он врезался в осветительную мачту, после чего выехал за пределы проезжей части.





Водителя с травмами госпитализировали. Результаты медосвидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения будут готовы позже.

Помимо водителя, в автомобиле находился пассажир 1992 года рождения. Он не пострадал. Пассажира после ДТП отвезли домой.





На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по г.Минску. Проводится проверка.

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