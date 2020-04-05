Роберт Хмелевский: «Китайцы ведут себя так, как будто у них не было вируса»

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Роберт ХМЕЛЕВСКИЙ — глава Lactex— Представитель одной из компаний-экспортеров рассказал мне в феврале, что в Китае на тот момент интересовались исключительно масками — как пережил Lactex это время?





— Два месяца — январь, февраль — с заказчиками в Китае вообще не было никакого контакта. Китайцы хотели только маски. А сегодня уже они готовы их нам продавать





— Вы сказали, что не было никакого контакта — т. е., никто не реагировал на сообщения, телефонные звонки?





— Все было закрыто, все сидели по домам, и, естественно, никто не мог принимать никаких решений. В марте фирмы в Китае потихоньку начали работать, но сотрудник должен предоставить документ, что пробыл в двухнедельном карантине — без этого допуск к работе был невозможен.





— Как вы оцениваете динамику спроса на молочные продукты в Китае до пандемии?





— Не могу дать однозначного ответа. Присутствует несколько факторов — цены, торговая «война» между США и Китае, курс доллара. Вообще, китайцы очень эластичны, они не покупают товар в одном месте: сегодня купили в Беларуси, завтра — в Украине. Все зависит от цены: кто предложит лучшую цену. До «войны» со Штатами спрос увеличивался, но потом начал уменьшаться. Весь 2019 г. был тяжелым, только в конце года цены на молочные продукты начали расти. Но пандемия все изменила — в январе-феврале заказов вообще не было.





— По разным оценкам, до пандемии белорусская молочная продукция основательно укрепила свои позиции на молочном рынке — это так?





— Мы довольно много продаем белорусских товаров. Но, не смотря на то, что белорусские молочные продукты оцениваются, как товары высокого качества — более высокого, чем украинские — для китайцев не имеет значение ни бренд, ни торговая марка. Важна только цена: если цена товара выше на 10-15%, то они купят более дешевый. У китайцев нет сантиментов.





Но, вообще нам очень нравится работать с белорусскими компаниями. Как правило, это солидные, серьезные фирмы.





— Как выглядит ситуация с поставками в Китай сегодня?





— После двух месяцев отсутствия заказов, сегодня китайцы начинают восстанавливать поставки. Вопрос в том, как будет развиваться пандемия в Европе. Представьте, что будет, если хоть один человек в молочной компании заразится вирусом?..





— Компания дол а быть закрыта.





— Именно. А что будет с ценами? Сегодня цены падают, и, к слову, в Польше они падают быстрее, чем в Беларуси. Наши кампании работали эти два месяца на склад, и, конечно, цены начали падать.





Сегодня огромные логистические проблемы. Потому что корабли, которые перед началом эпидемии поставляли продукцию, два месяца простояли в порте, и только сейчас начали разгружаться. То есть, в Европу корабли не возвращались — сегодня 50% всех кораблей скопилось в Китае! И транспортные компании в этой ситуации начали творить что-то невообразимое с ценами — цены за фрахт в марте выросли на 150%, по сравнению с январем! Мы считаем, что они просто используют эту ситуацию с целью заработать. И совершенно бессовестно зарабатывают! В январе отправка контейнера вместимостью 25 т из порта в Гдыне до китайского порта обходилась $450, сегодня — $1000. Белорусским поставщикам обойдется еще дороже — вам ведь нужно товар еще довести до порта.





Это абсолютное безобразие, но пока мы ничего не можем с этим сделать. Транспортные компании беспощадны. А мы — экспортеры, молочные компании, фермеры — терпим убытки. Китайцы же ведут себя так, как будто у них не было вируса. Они не понимают наших проблем. Когда они два месяца сидели дома, то их ничего не интересовало. А сегодня мы сидим дома, а китайцы хотят поставок немедленно — завтра! Но у нас все только начинается.





Хотя польское правительство приняло очень жесткие меры — закрыты границы, не работают школы, вузы, детские сады и общепит, в торговых центрах работают только продовольственные магазины. Так что, надеюсь, у нас не повторится ситуация, как в странах Западной Европы.







