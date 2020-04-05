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Дональд Трамп рассказал о скором возобновлении спортивных соревнований

05.04.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп после разговора с руководителями крупнейших спортивных лиг страны заявил, что в скором времени ожидает возобновления турниров.


Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

«Я поговорил с комиссарами и руководителями практически всех спортивных лиг. Это все великие лидеры спорта. Они хотят вернуться. Они должны вернуться.

Они не могут этого сделать. Их спорт не был предназначен для этого. Вся концепция нашей нации не была разработана для этого. Мы собираемся вернуться. Мы хотим вернуться в ближайшее время — очень скоро.

Я не могу сказать вам точную дату, но я думаю, что это произойдет раньше, чем позже. Я хочу, чтобы фанаты вернулись на арены.

Фанаты тоже хотят вернуться. Они хотят видеть баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей. Они хотят видеть свой спорт. Они хотят выйти на поля для гольфа и дышать чистым, свежим, прекрасным воздухом», — приводит слова Трампа Sports.ru со ссылкой на MMA Junkie.

Напомним, что из-за пандемии все крупнейшие спортивные соревнования были прерваны, а чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры перенесли на 2021 год.

 
 
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Президент США Дональд Трамп после разговора с руководителями крупнейших спортивных лиг страны заявил, что в скором времени ожидает возобновления турниров.
 
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