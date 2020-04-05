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Нарушителей самоизоляции могут отправить в больницу принудительно

05.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав, МВД и Госпогранкомитет утвердили инструкцию "О взаимодействии органов государственного управления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции", документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, ранее Минздрав установил правила самоизоляции людей, прибывших из-за границы, им, в частности, предписывалось оставаться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь. Они не должны покидать места проживания, ходить на работу или в учреждения образования, посещать магазины, торговые центры, рестораны, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей – "за исключением случаев крайней необходимости".

Согласно инструкции, МВД на основании данных Госпогранкомитета составляет списки лиц, въехавших за предыдущие сутки на территорию Республики Беларусь (в них не попадают несколько категорий граждан, например дипломатические работники), указывает в них место жительства граждан, после чего передает эти списки в Минздрав, который в свою очередь передает данные в региональные управления.

Далее то, как соблюдаются требования по самоизоляции, оценивают территориальные центры гигиены и эпидемиологии, которые при необходимости могут привлекать к этому иные государственные организации здравоохранения и территориальные органы внутренних дел в пределах их компетенции.

Если человека, который должен находиться на самоизоляции, по месту жительства не окажется или выяснится, что он не соблюдает правила самоизоляции, центры гигиены и эпидемиологии совместно с милицией должны принять меры, чтобы выяснить, где он находится и по каким причинам не соблюдает режим. В течение одного рабочего дня санстанция должна рассмотреть вопрос о применении специальных мер по оказанию медицинской помощи, предусмотренных Законом "О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, ВИЧ". Одним из пунктов документа предусмотрены принудительная госпитализация и лечение.
 
 
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Минздрав, МВД и Госпогранкомитет утвердили инструкцию "О взаимодействии органов государственного управления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер...
 
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