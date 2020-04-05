«Не принято говорить о политике, религии и флагштоке». Посмотрите, как БТ посмеялось над «стройкой века» в Гомеле

«В этикете, если что, написано, что в обществе не принято говорить о политике и религии. Но, судя по всему, в гомельском обществе не принято говорить о политике, религии и флагштоке», — говорит Евгений Перлин, ведущий сатиристической программы «Макаёнка, 9».



