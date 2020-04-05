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«Не принято говорить о политике, религии и флагштоке». Посмотрите, как БТ посмеялось над «стройкой века» в Гомеле

05.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Строительство флагштока за почти 700 000 долларов вызвало недовольство гомельчан. Была создана петиция, под которой подписались более 4500 человек. Однако власти непреклонны. «Общественному обсуждению не подлежит», — такой был ответ. Подобная реакция рассмешила даже государственное телевидение.

«В этикете, если что, написано, что в обществе не принято говорить о политике и религии. Но, судя по всему, в гомельском обществе не принято говорить о политике, религии и флагштоке», — говорит Евгений Перлин, ведущий сатиристической программы «Макаёнка, 9».

Также он выдвинул предположение, зачем Гомелю нужен флагшток. Смотрите, что говорят по БТ.
 
Теги: Гомель
 
 
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Строительство флагштока за почти 700 000 долларов вызвало недовольство гомельчан. Была создана петиция, под которой подписались более 4500 человек. Однако власти...
 
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