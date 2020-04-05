Британские лейбористы выбрали нового лидера партии

Источник материала: ОНТ

Британская Лейбористская партия выбрала своего нового руководителя. Им станет Кир Стармер, который сменит в должности Джереми Корбина, сообщает РИА-Новости.

По итогам прошедшего голосования, 57-летний Стармер обошел двух своих основных соперников: Ребекку Лонг-Бейли и Лизу Нэнди, набрав в первом туре 56,2% голосов.

Экс-глава партии Джереми Корбин ушел в отставку после внеочередных парламентских выборов, прошедших 12 декабря, на которых его партия потерпела сокрушительное поражение. Корбин отличался левыми взглядами, которые существенно повлияли на партийную повестку. Впрочем, новый глава партии уже заявил, что ряд положений политической программы Корбина останется в силе, а именно: повышение налогов для богатых, национализация транспортной и энергетической системы страны, а также отмена платного высшего образования.

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