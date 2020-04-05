ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Британские лейбористы выбрали нового лидера партии

05.04.2020 11:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Британские лейбористы выбрали нового лидера партии

Британская Лейбористская партия выбрала своего нового руководителя. Им станет Кир Стармер, который сменит в должности Джереми Корбина, сообщает РИА-Новости.

По итогам прошедшего голосования, 57-летний Стармер обошел двух своих основных соперников: Ребекку Лонг-Бейли и Лизу Нэнди, набрав в первом туре 56,2% голосов.

Экс-глава партии Джереми Корбин ушел в отставку после внеочередных парламентских выборов, прошедших 12 декабря, на которых его партия потерпела сокрушительное поражение. Корбин отличался левыми взглядами, которые существенно повлияли на партийную повестку. Впрочем, новый глава партии уже заявил, что ряд положений политической программы Корбина останется в силе, а именно: повышение налогов для богатых, национализация транспортной и энергетической системы страны, а также отмена платного высшего образования.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская Лейбористская партия выбрала своего нового руководителя. Им станет Кир Стармер, который сменит в должности Джереми Корбина, сообщает РИА-Новости. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не принято говорить о политике, религии и флагштоке». Посмотрите, как БТ посмеялось над «стройкой века» в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика