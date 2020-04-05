S&P: экономический рост в Беларуси в 2020 году сократится на 2%. Но многое зависит от COVID-19

TUT.BY «Мы полагаем, что накопленный Нацбанком Беларуси объем международных резервов (8,8 млрд долларов) позволяет правительству выполнить все обязательства по внешнему долгу в течение следующих 12 месяцев даже в условиях отсутствия доступа к внешнему рынку облигаций», — говорится в отчете S&P. При этом уровень ЗВР, по оценке агентства, в текущем году может снизиться примерно на 2,5 млрд долларов, пишет





В случае стрессового сценария «Беларусь может рассмотреть вопрос о согласовании дополнительных двусторонних кредитных линий с Россией или Китаем или обратиться к МВФ, хотя последний может оказаться более сложным с политической точки зрения».





Вместе с тем аналитики S&P отметили улучшение макроэкономических показателей в последние годы, жесткую фискальную политику, гибкость денежно-кредитной политики, говорится в сообщении пресс-службы Минфина Беларуси.





По оценкам агентства экономический рост в Беларуси в 2020 году в реальном выражении сократится на 2%, поскольку существенно ухудшаются перспективы роста основных торговых партнеров. Между тем, данный прогноз подвержен высокой неопределенности и зависит от прямого воздействия пандемии COVID-19 на экономику Беларуси.

