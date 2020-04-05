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«На карточке было 30 рублей - стало минус 2 637»

05.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У клиентов «Белинвестбанка» происходили странные вещи с денежными остатками.

У клиентов «Белинвестбанка» барахлили остатки на карте, сообщает onliner.by. Банк уже признал, что происходит что-то не то.

Об этом сказано в извинительном заявлении на форуме onliner.by: «В настоящее время в связи с техническим сбоем при проведении работ по некоторым платежным карточкам банка наблюдается некорректное отображение остатков (в том числе с образованием технического овердрафта)! Работа по оперативному исправлению данной ситуации уже ведется специалистами».

Обновлено:

«Перебои в работе систем «Белинвестбанка» устранены, остатки на счетах клиентов в мобильном и интернет-банкинге отображаются корректно», - сказано в последнем сообщении банка на форуме.

Первые жалобы стали поступать 2 апреля. Клиенты заходили в мобильный банк и видели слишком много вопросов.

Но устранение неисправностей не помогло. Вчера сбои продолжались. Читатель onliner.by прислал скрин, от которого можно заболеть. Хорошо, что ошибка.
 
 
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У клиентов «Белинвестбанка» происходили странные вещи с денежными остатками.
 
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