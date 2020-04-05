|
В Рязанской области мужчина подозревается в убийстве пяти человек
Источник материала: СТВ
Новости России. 4 апреля примерно в десять вечера в посёлке Елатьме Касимовского района мужчина убил пять человек.
Как
Началась словесная перепалка. Подозреваемый взял гладкоствольное охотничье ружьё, вышел в подъезд, выстрелил в четырёх парней и женщину. От полученных ранений все потерпевшие погибли на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия.
На месте происшествия работает следственная группа, опрашиваются свидетели. В ходе обыска квартиры мужчины обнаружено и изъято орудие преступления. Назначено проведение ряда экспертиз. Выясняются все детали случившегося.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 4 апреля примерно в десять вечера в посёлке Елатьме Касимовского района мужчина убил пять человек. Как сообщает СУ СК России по Рязанской области,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)