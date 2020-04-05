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В Рязанской области мужчина подозревается в убийстве пяти человек

05.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 4 апреля примерно в десять вечера в посёлке Елатьме Касимовского района мужчина убил пять человек. 

Как сообщает СУ СК России по Рязанской области, 32-летний гражданин находился в своей квартире. Мужчина вышел на балкон и попросил компанию молодых людей, находившихся под окнами дома, вести себя потише. 

Началась словесная перепалка. Подозреваемый взял гладкоствольное охотничье ружьё, вышел в подъезд, выстрелил в четырёх парней и женщину. От полученных ранений все потерпевшие погибли на месте. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия. 

На месте происшествия работает следственная группа, опрашиваются свидетели. В ходе обыска квартиры мужчины обнаружено и изъято орудие преступления. Назначено проведение ряда экспертиз. Выясняются все детали случившегося. 

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Новости России. 4 апреля примерно в десять вечера в посёлке Елатьме Касимовского района мужчина убил пять человек.  Как сообщает СУ СК России по Рязанской области,...
 
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