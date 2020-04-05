ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Звезда из «Не родись красивой» показала безупречную фигуру в бикини

05.04.2020 13:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Звезда из «Не родись красивой» показала безупречную фигуру в бикини

Российская актриса Юлия Такшина, которой в июле исполнится уже 40 лет, показала безупречную фигуру в бикини. В своём Instagram она опубликовала архивные снимки с пляжного отдыха. Судя по всему, актриса осталась по-прежнему такой же красавицей, как и во время съёмок сериала «Не родись красивой».

Стоит отметить, что Юлия не любит баловать подписчиков такими откровенными снимками. Однако в этот раз она решила поностальгировать по отдыху на море и опубликовала в Instagram сразу несколько фото.

Поклонники тут же стали восхищаться фигурой Такшиной, а также тем, что на снимках нет ретуши. Ведь в сегодняшние дни это большая редкость. 

Актриса не раз признавалась о том что, не любит диеты. Дело в том, что у Такшиной был печальный опыт в юности. Так, в 17 лет она села на очень жёсткую диету, в результате чего получила гастрит и диагноз «дистрофия». 

На сегодняшний день актриса практикует раздельное питание. К слову, именно оно помогло ей прийти в форму после вторых родов. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская актриса Юлия Такшина, которой в июле исполнится уже 40 лет, показала безупречную фигуру в бикини. В своём Instagram она опубликовала архивные снимки с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мексике в перестрелке между преступными группировками погибли 19 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика