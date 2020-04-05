Звезда из «Не родись красивой» показала безупречную фигуру в бикини

Российская актриса Юлия Такшина, которой в июле исполнится уже 40 лет, показала безупречную фигуру в бикини. В своём Instagram она опубликовала архивные снимки с пляжного отдыха. Судя по всему, актриса осталась по-прежнему такой же красавицей, как и во время съёмок сериала «Не родись красивой».

Стоит отметить, что Юлия не любит баловать подписчиков такими откровенными снимками. Однако в этот раз она решила поностальгировать по отдыху на море и опубликовала в Instagram сразу несколько фото.

Поклонники тут же стали восхищаться фигурой Такшиной, а также тем, что на снимках нет ретуши. Ведь в сегодняшние дни это большая редкость.

Актриса не раз признавалась о том что, не любит диеты. Дело в том, что у Такшиной был печальный опыт в юности. Так, в 17 лет она села на очень жёсткую диету, в результате чего получила гастрит и диагноз «дистрофия».

На сегодняшний день актриса практикует раздельное питание. К слову, именно оно помогло ей прийти в форму после вторых родов.